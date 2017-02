Beim internationalen Indoor-Meeting zu Metz ass d'Auer an der Finale iwwer 800 Meter fir d'Charline Mathias no 2 Minutte 4 Sekonnen an 32 Honnertstel stoe bliwwen. Domadder ass d'Lëtzebuergerin 2 Sekonnen a 60 Honnertstel ënnert dem Rekord vum Martine Nobili bliwwen. Am Klassement ass et déi 7 Plaz.E Freideg eréischt hat d'Charline Mathias, beim Vectis Meeting an der Coque, de Rekord vum Martine Nobili op de 1.500 Meter ëm iwwer 7 Sekonne verbessert.Beim Indoor-Meeting zu Saarbrécken, dem Championnat vun der Groussregioun, hat d'Charline Mathias viru knapp 2 Woche schonn de Rekord op den 3.000 Meter ëm iwwer 9 Sekonne verbessert. Och dëse Rekord war virdrun an den Hänn vum Martine Nobili.Mat der Course zu Metz ass d'Halesaison fir d'Charline Mathias op en Enn gaangen.