De Veräin huet entscheet, datt een net géint d'Strof vum DFB-Kontrollausschoss wéilt an Appell goen. No der Situatioun, déi sech um Match géint Leipzig zougedroen huet, hat de Kontrollausschuss vum däitsche Footballbond als Strof d'Südtribün fir 1 Match gespaart.Ronn 25.000 Fans si vun dëser Decisioun betraff. Schonn dëse Samschdeg um Match géint Wolfsburg muss déi sougenannte "Gelbe Wand" eidel bléiwen. Donieft muss de Veräin aus dem Ruhrpott eng Strof iwwer 100.000 Euro bezuelen.Problematesch fir Dortmund ass, datt de Veräin nach op Bewährung war, no enger Strof aus der DFB-Pokal-Finale vun 2016, wéi verschidde "Fans" Pyrotechnik agesat hunn. D'Bewährung wier den 31. Mee 2017 ofgelaf.Den Trainer Thomas Tuchel, wéi och vill aner Membere vum Veräin, kritiséieren, datt net nëmmen déi Leit gestrooft ginn, déi fir d'Iwwergrëff an d'Frechheete vis-à-vis vun de Leipzig-Fans verantwortlech sinn, mä direkt déi ganz Südtribün, eng vun de gréissten Tribünen op der Welt.