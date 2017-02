© F. Hippert

Déi éischt Halschent hat d'FLF-Formatioun duerch den Turpel no Viraarbecht vum Rodrigues, dee säin 1. Asaz am Dress vun de Roude Léiwen hat, e puer gutt Geleeënheeten. An den zweete 45 Minutten hunn béid Equippen ferm duerchgewiesselt. D'Lëtzebuerger Nationalspiller, och déi nei, hunn eng engagéiert Partie gewisen. Grousse B-moll ass, datt den Goalkeep Ralph Schon no engem onnéidege Foul vum belsche Spiller Bedia mat enger Blessure um Knéi huet missen ausgewiesselt ginn.



19' 1-0 Turpel

65' 1-1 Divita

69' 2-1 Malget (11 m)

89' 2-2 Bakar

91' 3-2 Luisi



