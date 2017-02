© afp

De PSG ass géint Barcelona iwwerraschend gutt an de Match erakomm an hat schonn no e puer Minutten eng gutt Chance duerch de Julian Draxler. Déi Aktioun hätt awer u sech misse virdrun ofgepaff ginn, well den Ex-Wolfsburger am Abseits stoung. An der 11. Minutt waren et nees d'Spiller vum PSG, déi duerch de Rabiot zu enger ganz gudder Chance koumen. Den Ter Stegen konnt awer paréieren. Paräis wosst weiderhin duerch en aggressive Pressing z'iwwerzeegen.An an der 18. Minutt huet et eng éischte Kéier geschellt! Nodeems den Umtiti vu Barcelona de Julian Draxler just duerch e Foul kuerz virum 16-Meter-Raum stoppe konnt, huet sech den Angel di Maria déi Geleeënheet net entgoe gelooss an de Fräistouss mat engem flotte Schoss zum 1:0 eragesat.An der 34. Minutt war et nees den Draxler, deen sech an de Strofraum vun de Spuenier gedribbelt huet an aus spatzem Wénkel ofgeschloss huet. Den Ter Stegen am Goal vu Barcelona huet awer op en Neits gutt reagéiert.An der 40. Minutt huet den Draxler, deen definitiv dee beschte Mann um Terrain war, et besser gemaach. No enger schéiner Pass vum Verrati koum den Draxler aus ronn 10 Meter fräi zum Schoss an dës Kéier hat de Goalkeeper vu Barca keng Chance méi. Domat stoung et verdéngtermoossen 2:0! A mat deem Score goung et dunn och an d'Kabinnen.Och an der 2. Hallschent goung et direkt weider mat enger Chance fir Paräis. De Rabiot huet aus spatzem Wénkel ofgeschloss, mee de Ball ass knapp laanscht de Goal gaangen. An der 55. Minutt war et schonn nees e Goal fir Paräis! Den Angel di Maria huet aus ronn 20 Meter relativ onbedrängt ofgezunn an dem Ter Stegen keng Chance gelooss - 3:0!Et huet een nawell e bësse gerätselt, wat mat de Stars vu Barcelona lass war. Och no enger Stonn war vu Messi, Neymar, Suarez a Co. näicht ze gesinn. An et ass fir d'Spuenier nach méi schlëmm komm. An der 71. Minutt ass och beim Edison Cavani, dee bis dohinn nach net sou opfälleg gespillt hat, de Knuet geplatzt. Mat enger flotter Beweegung ass den Nationalspiller aus Uruguay dem Piquet fortgelaf an huet dem Ter Stegen, deen deen Owend wierklech net ëm säin Job ze beneide war, keng Chance gelooss. Domat stoung et scho 4:0.Barcelona huet elo probéiert, nach e bëssen um Score ze dréinen a koum duerch den Umtiti an der 84. Minutt nach eemol zu enger gudder Chance. Ma de Potto huet fir de PSG gerett an de Match ass mat 4:0 op en Enn gaangen.An deenen éischte Minutte vum Match hunn sech de BVB a Benfica méi oder wéineger neutraliséiert. No 12 Minutte gouf et dunn awer déi éischt Goalchance am Spill. An déi war fir den Aubameyang, deen alleng virum Goalkeeper stoung. Säi Schoss goung allerdéngs e gutt Stéck iwwert de Goal.An der 23. Minutt war et dunn den Dembélé, deen aus ronn 7 Meter zu enger ganz gudder Goalchance koum. Ma den Ederson am Goal vu Benfica konnt de Ball nach deviéieren. Lues awer sécher huet Dortmund elo d'Kontroll iwwert de Match kritt, ouni awer dës Dominanz an e Goal ëmmënzen ze kënnen. An der 40. Minutt huet den Ederson den Dembélé op der Grenz vum Strofraum vun de Been geholl. Dat hätt missen en Elefmeter ginn, ma dem Arbitter seng Päiff ass stomm bliwwen. Benfica huet am Fong just nach defensiv gespillt a gehofft, mam 0:0 an d'Paus ze kommen. Dat ass de Portugisen dann och gelongen.Nom Pausentéi war Benfica op eemol do! An der 48. Minutt koum et no engem Eckball fir Lissabon am Strofraum vun Dortmund zu Konfusiounen. Dobäi huet de Mitroglou am séierste reagéiert an hat keng Problemer, de Ball aus kuerzer Distanz zum 1:0 fir Benfica iwwert d'Linn ze drécken.An der 53. Minutt war et schonn nees den Aubameyang, deen e puer Meter virum Goal fräi stoung a schonn nees huet hien iwwert de Goal geschoss. Dortmund huet elo alles probéiert, fir de Score nees z'égaliséieren. Op déi Manéier hunn déi Schwaarz-Giel dunn an der 57. Minutt och en Handelefmeter provozéiert. Den Aubameyang ass ugetrueden an - et huet zu senger Leeschtung deen Owend gepasst - voll op de Goalkeeper geschoss. Doduerch blouf et beim 1:0 fir Benfica.Dortmund huet weider probéiert, Drock ze maachen, mee virum Goal ass hinne weiderhin net vill gelongen. Si koumen ëmmer nees zu klenge Chancen, zum Beispill de Reus an der 67. Minutt, deem säi Schoss awer laanscht de Goal gaangen ass, mee de Ball wollt einfach net eran.An der 84. Minutt huet den Ederson am Goal vu Benfica nach eemol alles aus sech missen raushuelen, fir en ofgefälschte Schoss vum Gonzalo Castro nach sou just deviéieren ze kënnen. Durch dës Aktioun huet hien senge Faarwen den 1:0 festgehalen.An de Réckspiller ass fir de BVB sécherlech elo nach alles dran, ma den FC Barcelona muss awer elo schonn eng ganz besonnesch Leeschtung weisen, wann et mat der Véirelsfinal nach soll klappen. E Mëttwoch spillen dann an zwou weideren Aachtelsfinallen den FC Bayern géint Arsenal London a Real Madrid géint Neapel.