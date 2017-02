Beim Festival Olympique de la Jeunesse zu Erzurum an der Tierkei gouf et déi éischt Goldmedail fir Lëtzebuerg.

Sport: Am meeschte gelies

Am Shorttrack konnt sech de Peter Murphy iwwer 1.500 Meter duerchsetzen an stoung ganz uewen um Podium. Short Track ass jo bal wéi Äisschnelllaf just a méi engem klengen Oval.