© AFP

© AFP

Direkt nom Ustouss hunn d'Bayern Drock gemaach an de Géigner an de Strofraum gedrängt. No knappe 5 Minutte koum dunn och schonn déi éischt Goalchance duerch de Lahm. Méi treffsécher war do awer den Hollänner Arjen Robben an der 11. Minutt. No engem gekonnten Dribbel an d'Mëtt, laanscht 4 Mann, huet hien den 1:0 markéiert.Arsenal huet sech an der éischter Halschent virun allem op hir Defensiv konzentréiert. Ma duerch en Eelefmeter an der 29. Minutt no engem Foul duerch de Lewandowski géint de Koscielny, ass Arsenal wakereg ginn. Iwwert d'Decisioun vum Arbitter léisst sech streiden. Den Alexis Sanchez konnt den Eelefmeter awer net ausnotzen, huet sech awer an der 30.Minutt mam Ausgläich revanchéiert.En Hands vum Bellerin knapp 5 Minutten nom 1:1 gouf net gepaff a krut Bayern deemno och keen Eelefmeter. Mat ville verpasste Goalchance fir Bayern an enger Minutt Nospillzäit goung et dunn an d'Paus.No der Halschent huet Bayern München d'Iwwerhand behal an et koum Schlag op Schlag. Den 2:1 koum an der 54. Minutt duerch de Lewandowski no engem schéinen Zesummespill duerch Robben a Lahm. Nëmmen 2 Minutten duerno den drëtte Gaol fir Bayern. Déi Kéier war et den Thiago, dee markéiert huet.Bayern München hat Blutt geleckt an de Ball huet et just nach seelen aus dem Strofraum vun Arsenal gepackt. De Schock fir Arsenal koum an der 63. Minutt, den zweete Goal vum Thiago an de 4:1 fir Bayern.Duerno huet den däitsche Favorit d'Tempo e bëssen rausgeholl. Och dat huet Arsenal net méi gehollef, fir si war d'Loft eraus.Kuerz viru Schluss huet Bayern awer nach emol de Punkt op den i gesat. Just 1 Minutt nodeems den Thomas Müller fir de Robben eragewiesselt gouf, huet hien de 5:1 (88') geschoss.Neapel huet sech iwwerraschend staark gewisen am Ufank vum Match. No nëmmen 8 Minutten koum och schonn den éischte Goal duerch de Lorenzo Insigne. Hien hat d'Chance ausgenotzt, dass de Goalkeeper vu Real net nëmmen ze wäit vu sengem Goal ewech stoung, mä och nach wäit no lénks positionéiert war.Op defensivem Niveau hat Neapel duerchaus nach Nohuelbedarf an no 15 Minutten huet Real Madrid an d'Spill erafonnt. Den Ausgläich koum dunn och an der 19. Minutt duerch de Karim Benzema, deen d'Lieder no enger Flank vum Carvajal, mam Kapp aus gutt 4 Meter erageschoss huet.Vun do un hat et Arsenal méi schwéier sech géint säi Géigner duerchzesetzen. Eng rise Goalchance gouf et nach emol an der 42. Minutt, nees duerch de Benzema, deen aus 8 Meter awer just de Potto getraff huet.Och an der zweeter Halschent huet sech Real gewinnt staark gewisen. Net verwonnerlech, dass et 4 Minutten no der Paus den 2:1 duerch den Toni Kroos gouf. Hie konnt aus 14 Meter e Kappball eramaachen. A genee sou ass et weidergaangen, mam 3:1 an der 54. Minutt vum Casemiro.An der 81. Minutt konnt sech Neapel nach emol eng Goalchance erausspillen. De José Callejon huet zwar markéiert, ma duerch eng Abseitspositioun huet de Goal net gezielt.