De Gilles Muller gëtt zu Rotterdam an den Aachtelsfinalle vun der Tête de Série Nummer 6 Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14) mat 4-6 an 2-6 eliminéiert.

© Archivbild

Am 1. Saz geléngt dem 31 Joer ale Fransous beim Stand vu 4-4 en 1. Break a schléisst doropshin dee Saz mat 6-4 of.

Am 2. Saz gëtt de Lëtzebuerger Sportler vum Joer zweemol gebreakt sou datt d’Partie no 1 Stonn an 2 Minutten eriwwer war.