Matcher am Iwwerbléck:



Um 17 Auer ugepaff





Krasnodar-FenerbaçeUm 19 Auer ugepaffAZ-LyonGladbach hat an der 1. Halschent méi vum Spill an eng ganz Rei Chancen op ee Goal. De Jantschke an de Stindl haten den 1:0 um Fouss. Mee et sollt net sinn: De Goal fält an der 44. Minutt no engem direkte Fräistouss. De Bernardeschi schéisst den 0:1 mat lénks. An der 2. Halschent huet d'Fiorentina hiert Resultat geréiert a sech um Enn vill Zäit gelooss bei all Spillaktioun.Astra-GenkRostov-PragLudogorets-KopenhagenCelta Vigo-ChaktarGent-TottenhamOlympiakos-OsmanlisporUm 21 Auer ugepaff:Bilbao-APOELH. Beer Sheva-BesiktasLegia-Ajax Amsterdam