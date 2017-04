Welt-Dëschtennis-Dag (08.04.2017) D'FLTT promouvéiert hir Sportaart a mécht Reklam fir d'Equipen-EM am September an der Coque.

Welt-Dëschtennis-Dag/Reportage Jeff Kettenmeyer



Am Kader vun der Dëschtennis-Equippen-Europameeschterschaft, déi dëst d'Joer vum 13. bis de 17. September zu Lëtzebuerg ass, gëtt am Virfeld zolidd Promotioun fir dëse Sport gemaach. Et hofft ee méi Leit a virun allem Kanner fir den Dëschtennis kënnen ze begeeschteren.

Zu Lëtzebuerg ginn et 84 Dëschtennis-Veräiner, déi am Ganzen 4.200 Lizenzen hunn. Eng Zuel, déi wuel an der Rei ass, ma déi awer schonns zanter 10 Joer um selwechten Niveau ass. Et hofft een also bei der FLTT, fir am Kader vun der Dëschtennis-EM nees nei Spiller a Spillerinnen bäizekréien. Deemno ass dëse Welt-Dëschtennis-Dag ee vun villen RDVen a punkto Promotioun



De Sport ass a puncto Integratioun mat Sécherheet ee gudde Wee. Dat huet een zum Beispill am Dëschtennis an de leschte Joren an och nach rezent gesinn, vill Nationalspiller hunn nämlech een Migratiounshannergrond.



Ënnert anerem an der Coque war um Donneschdeg RDV fir de Welt-Dëschtennis-Dag, dat vu Moies 9 bis Owes 20 Auer.