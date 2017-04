Traureg Nouvelle kommen aus dem Powerlifting. Am Alter vu 54 Joer ass déi fréier Sportlerin vum Joer Marion Hammang um Mëttwoch gestuerwen.

D'Marion Hammang huet an den 1980er Joeren weltwäit zu de beschten Dammen am Powerlifting gezielt a war 1990 an 1992 Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer.