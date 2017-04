No Reen um Mëttwoch konnt um Donneschdeg endlech gespillt ginn. Lëtzebuerg konnt géint San Marino déi 3 Partien am Grupp 3 an der Poule C gewannen.

© pressphoto (Archiv)

Den éischte Punkt fir d'FLT-Selektioun huet den Ugo Nastasi gemaach. Hie setzt sech mat 2 Mol 6:1 géint de Pietro Grassi duerch.An der zweeter Partie wënnt de Christophe Toll an zwee Sätz mat 6:2 a 7:6 géint de Marco De Rossi. Och am Dubbel waren d'Lëtzebuerger net ze schloen. D'Koppel Nastasi/ Diederich huet an 3 Sätz mat 5:7 6:4 a 6:3 géint d'Koppel Grassi/ De Rossi gewonnen.De nächste Géigner a Bulgarien ass elo Albanien.An der Poule C kréien d'Lëtzebuerger, Christophe Toll, Alex Knaff, Tom Diederich an Ugo Nastasi et nieft San Marino nach mat Albanien a Lichtenstein ze dinn.De Gewënner vun der Poule C spillt dann de Weekend géint de Gewënner vun der Poule B ëm den Opstig an d'Europa/Afrika Zone Group II. An der Poule B ass Moldawien de Favorit an ass als 62. vun der Weltranglëscht 5 Plaze virum Porsche Lëtzebuerg Davis Cup Team placéiert.