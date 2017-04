© pressphoto (Archiv)

Luxrollers / Reportage Rich Simon



An dat heescht, dass si elo an déi zweet däitsch Bundesliga steigen. Dat hätte se och schonns kéinten déi leschte Saison maachen. Si hunn awer drop verzicht. Et hat een d'lescht Joer nämlech net domadder gerechent an doduerch war een och net prett fir déi finanziell Käschten aus der zweeter Bundesliga ze décken. Nodeems een sech elo e ganzt Joer konnt drop preparéieren, kann een de Schratt elo goen, sou den Trainer Pol Medernach.D'Tabell an d'Statistike schwätzen eng kloer Sprooch. An der Regional-Liga waren d'Lëtzebuerger eng Klass fir sech. Dat ass fir dem Pol Medernach seng Equipe awer net onbedéngt vu Virdeel gewiescht. Individuell war een nämlech einfach ze staark an sou konnt een sech géint d'Géigner net esou gutt aspillen, wéi géint méi staark Equippen.Dass et déi nächste Saison net méi esou einfach gëtt, dees ass sech de Pol Medernach bewosst. Den Ënnerscheet vum Niveau par rapport zur Regional-Liga ass nämlech ganz grouss. Dozou kënnt, dass d'Luxrollers an der zweeter Bundesliga-Süd spillen an déi ass nach eng Kéier méi staark wéi déi vum Norden.Dat primärt d'Zil ass et fir sech an der zweeter Bundesliga ze halen.