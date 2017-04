X

Lues a lues ass de Match zu Reims ugelaf. Am Ufank konnt keng vun den Equippen de Match ënner Kontroll bréngen, bis d'Wildcats no engem flotte Spillzuch den éischten Touchdown markéiere konnten. Nach virun der Paus konnt d'Heemequipe vun engem Fumble vun den Diddelenger profitéieren, an hiren zweeten Touchdown markéieren, sou datt et 12:0 an d'Paus gaangen ass.Ma och no der Paus hat déi Lëtzebuerger Offense net vill ze bidden, woumat d'Equipe vu Reims net eens gi wier. Am Géigendeel waren et d'Fransousen, déi e weideren Touchdown markéiere konnten an esou de Match fir sech 18:0 entscheet hunn. Domadder bleiwen d'Wildcats weider an der Poule A ongeschloen a fir Diddeleng war et déi zweet Néierlag fir dës Saison.De Retourmatch ass schonn den 9. Abrëll um 14 Auer am Stade J.F. Kennedy zu Diddeleng.