Géint béid Natiounen gouf et an der Poule C am Grupp 3 fir d'Lëtzebuerger eng 3:0 Victoire.

De Lëtzebuerger Alex Knaff am Asaz. © FLT

Den Ugo Nastasi konnt sech e Freideg de Moien ouni Problemer mat zweemol 6:0 géint den Albaner Genajd Shypheja duerchsetzen.Am zweete Simple wënnt den Alex Knaff an zwee Sätz mat 6:2 a 6:0 géint den Arber Sulstarova.Am Dubbel koum dunn nach eng Victoire dobäi. Den Alex Knaff an den Tom Diederich konnte sech mat 6:4 a 6:0 géint déi albanesch Koppel Elbi Mjeshtri/Genajd Shypheja duerchsetzen.Elo spillen d'Lëtzebuerger nach géint Lichtenstein. Do huet den Ugo Nastasi den éischte Simple gewonnen. An zwee Sätz war hien dem Timo Kranz mat zweemol 6:0 kloer iwwerleeën.A Bulgarien spillen d'Lëtzebuerger fir den Opstig an d'Europa/Afrika Zone Group II. De Gewënner vun der Poule C spillt de Weekend da géint de Gewënner vun der Poule B ëm den Opstig.