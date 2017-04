Sport: Am meeschte gelies

An dat kéint dann interessant Perspektive fir Trainer an Spiller vum Gaalgebierg fir bei de Club aus der ieweschter Franséischer Divisioun bedeiten.

Den Trainer vun der Fola Jeff Strasser ass sech och bewosst, datt dat eng Chance fir déi Rout-Wäiss ka sinn. Fir jidderee soll dat eng Motivatioun sinn an awer soll a muss sech all Persoun op dee Veräin konzentréieren, wou ee spillt, sou den Trainer vun der Fola.

D'Fro stellt sech natierlech, ob de Gérard Lopez dem Jeff Strasser, deen jo gär eng Kéier am Ausland als Profitrainer wéilt schaffen, schonn Undeitunge gemaach huet, ob et eng Méiglechkeet géif gi bei de LOSC ze goen. De Minimum ass jo, fir fir eng Weiderbildung op Lille kënnen ze goen. Ganz wichteg wär dat awer virun allem fir Jugendtrainer, fir dass si en Abléck kréien, wéi bei der Jugend an engem Profi-Veräin trainéiert gëtt.

Virun déck 3 Wochen, während dem Escher Derby, waren och Responsabeler vun Lille op Lëtzebuerg komm, ënnert anerem de Luis Campos, deen Directeur Sportif vum Veräin aus der Ligue 1 ass. De fréiere Mann un der Säit vum Startrainer José Mourhino war agreabel vun der Fola iwwerrascht.



Wéi dat Partenariat tëscht der Fola an Lille ausgesinn wäert, läit an den Hänn vum Marc Ignla, dem Directeur Général vum Losc, an dem Gerard Lopez, esou de Luis Campos.

Ob scho Spiller vun der Fola a Fro kéimen fir de Sprong bei de LOSC ze packen, huet de Luis Campos gemengt, datt hie keng Decisioun no 90 Minutte géif huelen. Do misst een e Spiller scho bei 3-4 Matcher gesinn.