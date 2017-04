© Maya & Robert Straus

An Zukunft wärt dann d'Signature vu Lëtzebuerg och op den Trikote vun de Nationalequippen ze gesi sinn.

Le sport constitue un partenaire significatif dans la démarche pour promouvoir le Luxembourg au-delà de ses frontières, la Fédération luxembourgeois de basketball (FLBB) est donc un partenaire de choix dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Nation Branding. En ce sens, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, et le président de la FLBB, Henri Pleimling, ont signé une convention de partenariat en date du 5 avril 2017. En vertu de cette convention, la Signature «Luxembourg – Let’s make it happen» sera désormais reproduite sur les tenues et les maillots officiels des joueurs et du staff lors des compétitions internationales, ainsi que sur les vêtements de loisirs et les gadgets de la FLBB.



La secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a précisé lors de la signature de la convention de partenariat que: «De par son image positive et sa force de cohésion, le sport est un élément clé pour le déploiement de la Signature du Luxembourg. En portant les couleurs de la Signature du Luxembourg lors de leur participation à des compétitions internationales, les joueurs et toute l’équipe de la FLBB contribueront en tant qu’ambassadeurs sportifs à la notoriété du Grand-Duché».



Le président de la FLBB, Henri Pleimling, a commenté: «C’est un honneur pour la FLBB et ses représentants, aussi bien joueurs qu'officiels, de brandir la nouvelle Signature et de contribuer ainsi à la renommée de notre pays et à la propagation de ses valeurs. Le sport en général – et le basketball en particulier –, sont porteurs des mêmes valeurs, dynamisme, fiabilité et ouverture d’esprit.»