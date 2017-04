Et ka gutt sinn, datt d'nächst Saison nees 10 Equippen an der ieweschter Divisioun am Dammebasket géife spillen.

Am Moment sinn et der jo just 8. Eng Partie vu Veräiner sinn am gaangen eng Propose auszeschaffen, iwwert déi dann de 6. Mee op der Generalversammlung vun der FLBB ofgestëmmt soll ginn. Géif déi dann ugeholl ginn, misst nach gekuckt ginn, ënnert wéi eng Spillmodus géif gespillt ginn.



Den aktuellen Play-Down wär dee Moment och iwwerflësseg gewiescht. D'Nationale 3 géif an deem Fall och ewechfalen.