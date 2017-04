De Romain Schumacher, President vun der LFL an vum F91 Diddeleng ass sech däers bewosst. An Zukunft wäert ee probéieren zesumme mat de Veräiner méi e feste Schema op d'Been ze stellen.



D'LFL muss elo emol un d'Rulle kommen, seet de Romain Schumacher. Et géing een elo mol ufänken sech ze organiséieren a mateneen ze schwätzen. Den Dialog wär gutt an dofir kuckt een dann an Zukunft méi e frëndleche System fir d'Spectateuren ze kréien.



Den President vun der LFL, net ze verwiesselen mat der FLF, gëtt de Ball an deem ganzen Sujet awer och un d'Federatioun weider.



Wat d'Usetzunge vun de Matcher uginn, ass dat awer och e bëssen ofhängeg vun der Joreszäit. Am Wanter ka sech de Romain Schumach méi fréi Ustousszäite virstellen, wann et nach net däischter ass.



Déi Responsabel vun der LFL setzen op jiddwerfalls op eng konstruktiv Zesummenaarbecht mat der FLF.