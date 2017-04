Drëtte Match vum Jeff Saibene als Trainer vu Bielefeld, zweet Victoire a 7 vu 9 méigleche Punkten. De Lëtzebuerger Trainer huet an der zweeter Bundesliga mat der Arminia 3:1 zu Sandhausen gewonnen. An der provisorescher Tabell klëmmt Bielefeld elo op déi 14. Plaz, zwou Positiounen virun d'Relegatiounsplaz, wou Kaiserslautern mat engem Match manner steet.



An der Bundesliga hunn d'Eintracht vu Frankfurt a Werder Bremen 2:2 gläich gespillt. An der 37. Minutt waren d'Gäscht mat 1:0 duerch e Goal vum Junuzovic a Féierung gaangen. De Kainz hat d'Viraarbecht geleescht. Virun der Paus konnt Bremen den Tëschestand nach emol erhéijen. De Bartels huet no enger flotter Kombinatioun mam Kruse de Ball iwwert de Keeper vu Frankfurt Hradecky an de Goal gelupft.



No der Paus ass Frankfurt eng séier Reaktioun gelongen. An der 48. Minutt huet den Abraham de Ball no engem Korner vum Oczipkas mam Kapp weider geleet. Beim hënneschte Poteau huet de Gacinovic gewaart an de Ball mam Knéi iwwert d'Linn gedréckt. No 485 Minutten ass der Eintracht domadder endlech nees e Goal gelongen. Et sollt awer net beim 1:2 aus Siicht vun der Lokalformatioun bleiwen. An der 73. Minutt ass hinne per Eelefmeter de Ausgläich gelongen. Den 2:2 sollt no de 90 Minutten och d'Endresultat sinn.



© AFP (Archiv)



An der Ligue 1 a Frankräich verléiert den OSC Lille, d'Equipe vum Gerard Lopez, mat 1:2 géint Nice. D'Gäscht hunn domadder de Réckstand op Monaco op 1 Punkt verkierzt. Si hunn dës Saison bis elo awer zwou Partie manner gespillt. E Samschdeg musse si auswäerts géint Angers untrieden.