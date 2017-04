Am Tennis Davis Cup huet Lëtzebuerg um Samschdeg mat 2:1 géint Mazedonien gewonnen an den Opstig perfekt gemaach.

© FLT

Interview mam FLT-President Claude Lamberty



Den Ugo Nastasi hat sech an der éischter Partie mat 6:4 a 6:3 géint de Mazedonier Dimitar Grabul behaapt.De Christophe Toll huet den zweeten Eenzel an 2 Sätz (2:6; 2:6) géint den Tomislav Jotovski verluer.Den entscheedenden Dubbel huet den Duo Ugo Nastasi / Alex Knaff an 3 Sätz mat 7:5, 4:6, 6:2 géint d'Koppel Dimitar Grabul / Tomislav Jotovski gewonnen.Et waren erfollegräich Deeg fir d'Lëtzebuerger Davis Cup Team a Bulgarien. No all Kéier 3:0 Victoire géint San Marino, Albanien a Lichtenstein huet een um Enn och déi decisive Partie géint Mazedonien ëm den Opstig gewonnen.