Beim Weltcup iwwert déi kuerz Distanz zu Gold Coast an Australien waren 23 vun de 50 weltbeschten Triathleten um Depart. D'Decisioun ass um Enn op der 5 Kilometer laanger Lafstreck gefall. Hei huet d'Nummer 1 op der Welt, de Mario Mola dominéiert an d'Course um Enn gewonnen. Op de Podium koumen nach de Südafrikaner Richard Murray an de Spuenier Fernando Alarza.De Bob Haller steet de Moment an der Weltranglëscht op der 91. Plaz an hat sech an Australien eng Top25 Plaz virgeholl. Dat ass dem Lëtzebuerger um Enn ganz knapp net ganz gelongen. No de 750 Meter Schwammen hat de Bob Haller e Retard vun 28 Sekonnen op déi Éischt, op den 20 Kilometer Vëlo konnt hien dëse Retard nees gutt maachen an no vir opschléissen. Bei der drëtter Discipline dem Lafen, konnt de Bob Haller net ganz mathalen a leeft no de 5 Kilometer als 28. op 1 Minutt an 40 Sekonnen. Déi 25. Plaz huet de Lëtzebuerger ëm 13 Sekonne verpasst.