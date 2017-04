© Gilles Tricca

Um 5. Spilldag am Titelgrupp vum Härechampionnat klappt Bierchen den Handball Péiteng an den HB Esch wënnt an der Spëtzepartie relativ kloer zu Diddeleng.- Péiteng-18HB Diddeleng -26-Um Samschdeg den Owend koum vum Handball Esch d'Nouvelle, dass den Trainer Holger Schneider säi Kontrakt um Enn vun der Saison net verlängert.An der Tabell läit den HB Esch elo 4,5 Punkte viru Bierchem an der 5,5 op den HBD.Um Sonndeg spillen nach d'Red Boys a Käerjeng géinteneen. De Champion vun Déifferdeng ka bei enger Victoire op déi 2. Plaz an der Tabell no vir réckelen.-Péiteng-23Chev Dikrech -17-