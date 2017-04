Zum Optakt vum 28. Spilldag hu Frankfurt a Bremen um Freidegowend bridderlech 2-2 gedeelt.

Um Samschdegowend koum et dunn zum Spëtzematch vum 28. Spilldag an do konnt sech den Tabelleleader Bayern München ganz souverän géint Borussia Dortmund duerchsetzen.



D'Schalker hunn sech um Samschdeg net biede gelooss a sech mat 4-1 géint Wolfsburg duerchgesat.



Hoffenheim huet 3 wichteg Punkten zu Hamburg gelooss, woubäi den SC Freiburg mat der Victoire géint Mainz fir déi nächst Saison Bundesliga plange kann.



Am Rheinderby tëschent Köln a Gladbach wënnt Gladbach mat 3-2, de Lars Stindl huet an der 80. Minutt den entscheedende Goal geschoss.



1. FC Köln - Borussia Monchengladbach 2-3



Fir Köln huet de Clemens an de Modeste de Gol geschoss, op Säite vu Gladbach huet de Vestergaard, Traore a Stindl getraff.



Hamburger SV - Hoffenheim 2-1



Den Aaron Hunt huet d'Hanseaten an der 25. a 75. Minutt zur Victoire geschoss. De Kramaric konnt tëschenzäitlech ausgläichen.



Leipzig - Bayer Leverkusen 1-0



An der 94. Minutt huet de Poulsen e ganz wichtege Goal fir d'Championsleague Plaz geschoss.



SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1-0



De Stiermer vum Haus konnt de Freiburger an der 70. Minutt d'Victoire sécheren.



Schalke 04 - VFL Wolfsburg 4-1

Fir Schalke huet de Burgstaller (2x), Goretzka a Caligiuri getraff. Bei Wolfsburg konnt de Gomez verkierzen.



Bayern München - Borussia Dortmund 4-1

An deenen éischten 10 Minutte konnt de Fc Bayern München duerch Goler vum Ribéry a Lewandowski a Féierung goen, de Guerreiro konnt an der 20. Minutt verkierzen, mee an der 2. Hallschent hunn de Robben an de Lewandowski de Sak fir den däitsche Rekordmeeschter zougemaach.







Tabell a Resultater: