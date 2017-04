An der Premier League wannen Tottenham, Manchester City, Liverpool a Chelsea wannen hir Matcher.

Sport: Am meeschte gelies

Am Madrider Derby gouf et kee Gewënner, domadder bléift de Real 3 Punkte viru Barcelona dem Leader vun der Primera Division.An der Premier League bléift et weiderhin eng Grëtz méi spannend, dat mat der souveräner 4-0 Victoire vun Tottenham géint Watford.

Dem Guardiola seng Männer hunn sech net lompe gelooss an hunn Hull City mat 3-1 heemgeschéckt.

Dem Klopp seng Trupp vu Liverpool huet sech och net zu Stoke City iwwerrasche gelooss a mat 2-1 gewonnen.



Premier League



Tottenham Hotspurs - Watford 4-0



Fir d'Spurs hunn den Alli 33', Dier 39' an Heung-Min 44'; 54' getraff. Dëst war dem Alli säi 16. Gol vun der Saison an dem Heung-Min säin 11.Gol .







Manchester City - Hull City 3-1

Den Agüero, Delph an e Selbstgol vum Elmohamady konnten déi 3 Punkte fir City doheem halen, bei Hull hat de Ranocchia an der 85. Minutt verkierzt.



Stoke City - Liverpool 1-2



De Walters konnt Stoke an der 44. Minutt nach a Féierung schéissen ir de Coutinho a Firmino de Match zu Gonschte vu Liverpool gedréint hunn.



AFC Bournemouth - Chelsea 1-3

Chelsea zitt wéiderhinn seng Kreesser un der Tabellespëtzt vun der Premier League a konnt mat dësem 3-1 géint Bournemouth erëm en 10 Punkte Virsprong erkämpfen.



Primera Division



Real Madrid - Atlético Madrid 1-1

Am Staatderby vu Madrid trennen sech béid Equippen 1-1. Nodeems de Pepe per Kappball de Real 1-0 a Féierung schéisse konnt huet den Antoine Griezmann de Colchoneros e Punkt gesechert.



Malaga - Barcelona 2-0

Keng gelonge Generalprouf fir d'Spiller vum Luis Enrique déi mat 2-0 zu Malaga verluer hunn, d'Goler fir Malaga hunn de Ramirez a Jony geschoss.



Ligue 1



Angers - Monaco 0-1



De Radamel Falcao konnt an der 61. Minutt de Gol vum Dag schéissen.







Primeira Liga



FC Porto - OS Belenenses 3-0



Fir Porto huet de Pereira; Tiquinho an Brahimi per Eelefmeter getraff.



Ligue 1



Bordeaux - Metz 3-0

Bordeaux setzt sech ganz däitlech géint Metz duerch. Fir Bordeaux hunn de Malcom a Vada(2x) getraff.



Lyon - Lorient 1-4



Eng gréisser Iwwerraschung gouf et um Terrain vu Lyon, nodeems den Tolisso Lyon nach a Féierung geschoss huet konnt Lorient de Match duerch Goler vum Majeed Waris, Marveaux a Moukandjo (2X) dréinen.



Serie A



Juventus - Chievo 2-0



De Gonzalo Higuain huet déi 2 Goler fir d'Juventus geschoss. Dermadder bléiwen si weiderhi ganz souverän 1. an der Tabell.



Folgend Matcher ginn nach am lafenden Owend gespillt:



Primeira Liga



Sporting CP Lisbon - Boavista Porto (21 Auer 30)



Tabell a Resultater: