No der 0:3 Defaite am Allersmatch gouf et och am Retourmatch um Samschdeg géint Schwerin näischt ze huele fir d'Annalena Mach an de VC Wiesbaden.

Virun iwwer 2.500 Leit verléiert Wiesbaden mat 1:3 a schléisst domatt d'Saison op der 3. Plaz of.