No bal 20 Méint ouni sportlech Kompetitioun op deem Niveau ass der 19 Joer aler Lëtzebuergerin beim Europacup an Italien e gutt Resultat gelongen.

D'Kim Eiden koum zu Lignano an Italien no 5 gudde Kämpf an 3 fréizäitege Victoire bei de Juniorinnen op déi gutt 7. Plaz. D'Lëtzebuergerin huet sech ënnert anerem géint 2 Medaille-Gewënnerinnen vum europäeschen olympesche Jugendfestival 2015 duerchgesat.