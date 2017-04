X

FC Déifferdeng 03 neien Tabelleleader (09.04.2017) Déifferdeng geet mat 1-0 op Diddeleng gewannen. De Goal vum Dag schéisst den Omar Er Rafik.

An der Tabell iwwerhellt Déifferdeng Diddeleng an huet elo eng Avance vun zwee Punkten op den F91.An enger Partie an där an der éischter Halschent praktesch näischt geschitt ass, hunn d'Spectateuren an der zweeter Halschent een aner Match gesinn. Béid Equipe hu méi no vir probéiert an konnte sech lues awer sécher Chance erausspillen. Et sollt awer bis déi leschte Minutt daueren bis eng Decisioun sollt falen. Nodeems et Gewulls am Diddelenger Strofraum gouf, ass den Er Rafik an der 93. Minutt un de Ball komm a konnt dësen iwwert de Joubert lobben. No dëser Victoire ass Déifferdeng de neien Tabelleleader.

Den Diddelenger Trainer Dino Toppmöller, schwätzt vun enger onglécklecher Defaite.





Extrait Dino Toppmöller



Iwwerglécklech war dergéint den Déifferdenger Spiller Matthias Jänisch.





Extrait Mathias Jänisch



Extrait Jacques Muller



De Racing huet ganz gutt an de Match fonnt an huet sech vill Chancen erausgespillt, déi de Charly Schinker deelweis ganz gutt konnt paréieren. An der 29. Minutt konnt de Jahier déi Stater awer belounen an mat 1:0 a Féierung bréngen. Rëmeleng schéngt dunn definitiv erwëscht ze sinn an huet sech virun der Paus nach konnten e puer Chancen erausspillen. Dës Beméiungen sinn an der 59. Minutt dunn och belount ginn a kruten een Eelefmeter zougesprach. Bei dëser Aktioun huet de Bernardelli och seng zweet giel Kaart gesinn an huet den Terrain misse verloossen. De fällegen Eelefmeter huet den Fostier awer net konnte eraschéissen, sou dass et beim 0:1 Réckstand fir déi Rëmelenger bliwwen ass. An der Schlussphase huet de Racing seng 1:0 Féierung gutt verteidegt an huet wéi de Gewënner ausgesinn. Et sollt awer anescht kommen. No engem Feeler vum Ruffier konnt den Dragovic de fällegen Eelefmeter an der 91. Minutt eraschéissen, sou dass sech béid Equipë mat engem 1:1 trennen.Den Trainer vum Racing Jacques Muller war mat dësem Resultat net zefridden.

Extrait Patrick Grettnich



Déi Escher si gutt an de Match komm a konnten no 18 Minutten vun engem krassen Feeler an der Stater Defense profitéieren fir duerch de Françoise mat 1:0 a Féierung ze goen. Nodeems Hamm Benfica an der 35. Minutt duerch de Pinto Martins konnt ausgläichen, huet de Gerson Rodrigues an der 55. déi Escher erëm konnten a Féierung bréngen. Den RM Hamm Benfica huet sech awer net geschloe ginn a konnt duerch ee schéine Gol vum Cabral ausgläichen. D'Fola huet dunn natierlech alles no vir geheit an sinn an der 83. Minutt erëm mat 3:2 a Féierung gaang. De Gol huet den Escher Camerling konnte markéieren.An enger ganz schwaacher éischter Halschent konnt sech um Dribbel nach keng Equipe eng Féierung erausspillen. An den zweete 45 Minutten huet Péiteng méi no vir probéiert a konnt an der 52. Minutt duerch de Cisse a Féierung goen. An der 86. Minutt konnt den Zwick per Eelefmeter noleeën, sou dass Péiteng dräi Punkte kann zu Käerjeng mathuelen.Obwuel sech d'Jeunesse an der éischter Halschent méi Chancen erausgespillt hunn, konnt de Karapetian no flotter Pass vum Weirich d'Rousperter a Féierung bréngen. No enger super Eenzelleeschtung vum Karapetian, deen sech op der lénker Säit duerchsetze konnt, krut de Weirich an der 58. Minutt dunn de Ball virum Gol a konnt op 2:0 erhéijen. Et gouf an der 62. Minutt dunn awer eng Reaktioun vun den Escher a si konnten duerch den Todorovic op 1:2 verkierzen. Duerno sollt awer näischt méi geschéien, sou dass Rouspert dräi ganz wichteg Punkten géint Jeunesse ka feieren.Zu Nidderkuer ass d'Heemequipe besser an de Match komm a konnt sech puer Chancen erausspillen. E bëssen géint de Spillverlaf krut Stroossen awer an der 27. Minutt een Eelefmeter zougesprach, deen de Jager dunn och konnt erasetzen. Et huet een de Nidderkuerer d'Roserei ugesinn an si wollten dëse Réckstand sou séier ewéi méiglech och rëm egaliséieren. An dëst sollt hinnen effektiv och nach virun der Paus geléngen. Et war nämlech de Laurent dee gläich zweemol konnt markéieren an de Progrès sou mat 2:1 konnt a Féierung bréngen. No der Paus huet Nidderkuer do weider gemaach wou se an den éischte 45 Minutten opgehal haten. No enger Virlag vum Laurent konnt de Menaï de Ball an der 50. Minutt wonnerschéin an de Wénkel schéissen, sou dass et 3:1 fir d'Heemequipe stoung. No dëser klenger Virentscheedung huet de Laurent an der 67. an an der 76. säin drëtten a véierte Gol nogeluecht fir de Spillstand op 5:1 ze erhéijen.No der héijer Victoire war de Nidderkuerer Trainer Paolo Amodio natierlech zefridde mat der Leeschtung vu senger Equippe.De Stroossener Trainer Patrick Grettnich huet konstatéiert, datt bei senger Equipe nom 1:0 näischt méi gelaf ass.

© Bryan Gomes Leite (Progrès-Stroossen)

© Mil Muller ( Munneref - Kanech)

An engem ganz flotte Match an der sech béid Equipe vill Chance erausgespillt hunn, konnt de Cabral an der 34. Minutt Munneref mat 1:0 a Féierung bréngen. An der 62. Minutt huet de Yao dunn nach een dropgesat an op 2:0 erhéicht. An der 64. Minutt gouf et dunn eng extrem onsportlech Seene zu Munneref. Nodeems de Ferro eng giel Kaart gesinn huet, ass hien op den Arbitter lassgaangen an huet fir dëst Verhalen direkt nach eng giel Kaart gesinn. Et gouf no dëser Situatioun dunn e bëssen Gewulls mä no puer Minutten hu béid Equipe konnte weiderspillen. An der 80. Minutt ass schlussendlech Decisioun gefall. Den D'Alessandro huet mat engem Sonndesschoss dem Kanecher Keeper keng Chance gelooss, sou dass déi Munnerefer den 3:0 konnte feieren.D'Resultater am Iwwerbléck:F91 Diddeleng -0:1Rëmeleng - RFCUL 1:1- Hamm Benfica 3:2Käerjeng -0:3- Jeunesse 2:1- Stroossen 5:1- Kanech 3:0