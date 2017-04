Fir d'Berliner treffen de Brooks an de Stocker. An der Tabelle klëmmt Berlin elo op déi fënnefte Plaz. Augsburg iwwerdeems bleift weiderhinn op der 16. Tabelleplaz stoen.Am Kelleduell feiert Ingolstadt déi drëtte Partie hannerteneen. Si klappen nämlech Darmstadt mat 3:2 an hu lo just nach ee Retard vun engem Punkt op d'Relegatiounsplaz.An derklappt Manchester United Sunderland mat 3:0. Fir "ManU" trëffen den Ibrahimovic, de Mkhitaryan an de jonke Marcus Rashford. An der zweeter Sonndegpartie verléeiert de Champion Leicester City mat 2:4 zu Everton.An derklappt den AC Mailand Palermo mat 4:0, Roum wënnt 3:0 zu Bologna an Inter verléiert 1:2 zu Crotone.