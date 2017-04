X

An enger enker éischter Halschent, wou sech béid Equipe näischt geschenkt hunn, louch d'Heemequipe no 20 Minutte mat 50 op 46 a Féierung. Ettelbréck huet Steesel mat enger super Kollektivleeschtung un d'Verzweiwlung bruecht an huet ganz schéine Basket gespillt. Bei de Steeseler si wuel d'Schëss aus der Distanz eragefall, mä ënnert dem Kuerf haten déi Steeseler net vill Succès.An der zweeter Halschent sinn déi Ettelbrécker dunn nach méi staark aus dem Vestiaire komm an hunn den drëtte Véierel mat 25 op 13 gewonne, fir mat 75 op 59 an déi lescht 10 Minutten ze goen. Hei hunn déi Ettelbrécker näischt ubrenne gelooss a wanne kloer mat 100 op 74.No dëser Leeschtung ass an de Playoffs sécherlech mat den Ettelbrécker ze rechnen. An der Tabell klammen si elo op déi zweete Plaz. Nieft der Amicale vu Steesel an Ettelbréck sinn jo säit dem Samschdeg och Diddeleng an d'Musel Pikes am Final 4.Am Playoff vun denverléieren déi Ettelbréckerinne mat 50 op 80 an am Playdown wënnt Diddeleng mat 75 op 68 zu Hesper.