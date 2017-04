No enger Defaite an der éischter Partie kann d'Equipe vum Thomas Grün d'Serie an de Playoffs ausgläichen. Den Thomas Grün huet um Sonndeg eng ganz gutt Leeschtung gewisen. De Lëtzebuerger stoung 20 Minutten um Parquet an huet 7 Punkte markéiert.E Mëttwoch geet et fir Tréier nees op Chemnitz.D'Playoffs an der 2. Däitscher Bundesliga ginn am "Best of five-Modus" gespillt.