An enger ganz enker Partie klappt Déifferdeng Käerjeng an allerleschter Sekonn mat 42 op 41.

© Serge Olmo

Et war beim Spillstand vun 41 op 41 wou sech den Damir Resic a leschter Sekonn een Häerz geholl huet an de Ball eragesat huet. Beschte Buteur vum Match war de Yann Hoffman mat 11 Goaler.

An der Halschent loungen d'Red Boys mat 19 op 17 fir.



No der Parti ass den Déifferdenger Marin Knez no enger Verletzung un der Schëller mat der Ambulanz an d'Spidol gefouert ginn.



An der Tabelle sinn déi Déifferdenger elo déi Zweet a Käerjeng läit op der 5. Plaz. Un der Spëtzt steet den Handball Esch, déi sech um Samschdeg scho mat 33:26 zu Diddeleng behaapt haten.