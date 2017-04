© AFP

Perfekt: Der #sv98 hat sich zur kommenden Spielzeit mit Kevin Großkreutz verstärkt! Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. pic.twitter.com/xuvoBr6smb — SV Darmstadt 98 (@sv98) 11. April 2017

De Kevin Großkreuz kritt zu Darmstadt vum Summer un e Kontrakt bis den 30. Juni 2019.Den Trainer vun Darmstadt Torsten Frings wollt de Weltmeeschter onbedéngt engagéieren. An enger éischter Reaktioun en Dënschdeg sot hien, dass en houfreg wär, dass een e Spiller wéi de Großkreutz konnt engagéieren a vum Wee vun der Darmstadt iwwerzeege konnt.De Großkreutz huet matgedeelt, dass hien sech immens géing op Darmstadt freeën an hien der Iwwerzeegung ass, dass dat de richtege Schrëtt wär.Den 28 Joer ale Footballspiller war den 2. Mäerz zu Stuttgart entlooss ginn, dat nodeems hie mat VfB-Nowuessspiller an der Nuecht ënnerwee war an an eng Kläpperei verwéckelt war. Op enger Pressekonferenz hat hien duerno matgedeelt, dass hie mam Profi-Football elo mol näischt méi ze di wéilt hunn. No 39 Deeg ass also alles anescht komm.An de leschte Wochen huet sech de Kevin Großkreutz bei der zweeter Equipe vu Borussia Dortmund fit gehalen.2014 war de Großkreutz mat Däitschland a Brasilien Weltmeeschter ginn an an der Bundesliga kënnt en op 186 Asätz. Déi nächst Saison wäert een de Footballer do wuel net gesinn, well Darmstadt héchst wahrscheinlech wäert Ofsteigen.