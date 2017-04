Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Wéi d'Heemequipe mam Bus ënnerwee op de Match war, ass eng Bomm an der Géigend vum Bus explodéiert. De Verteideger Marc Bartra gouf bei der Explosioun blesséiert a koum an d'Spidol. Dat hat d'Bildzeitung gemellt an Dortmund huet dat och confirméiert.Geschitt ass dat ganzt kuerz nodeem d'Equipe virum Hotel mam Bus fortgefuer ass. Dëse soll op dräi Plaze beschiedegt gi sinn. D'Police ass am Gaangen ze préiwen, ob et sech ëm eng gezielten Attack handelt.Kuerz no der Dot war nach net sécher, ob de Match vun der Champions-League-Véirelsfinale tëscht Dortmund a Monaco géif gespillt ginn. De Veräin hat via Twitter matgedeelt, datt d'Entscheedung géint 20.30 Auer wäert falen.Verschidde Medien hunn awer schonn am Virfeld gemellt, datt de Match ofgesot wier. Um 20.30 Auer huet Dortmund dunn offiziell confirméiert, datt de Match net gespillt géif ginn an op e Mëttwoch 18h45 verluecht gouf.