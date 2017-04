© afp

1-0 Juve (11.04.2017) Dybala an der 7.Minutt

2-0 Juve (11.04.2017) Erëm de Dybala, 22 Minutte gespillt

Chance fir Barcelona (11.04.2017) Eng vun de wuel beschte Chancë vu Barcelona

3-0 Juve (11.04.2017) Chiellini 55. Minutt

Zum Optakt vun de Véierelsfinallen an der UEFA Champions League waren um Dënschdeg Owend zwou Partien ugesat. Dat war de Match tëscht Juventus Turin an dem FC Barcelona, sou ewéi Borussia Dortmund géint den AS Monaco. Dëse Match ass allerdéngs ofgesot ginn, well dräi Sprengsätz an der Géigend vum Dortmunder Bus explodéiert sinn. De Match gëtt de Mëttwoch um 18.45 Auer gespillt.- FC Barcelona:0Et war dat 8. Openeentreffen tëscht béide Formatiounen. Dee leschte Match war d'Champions League Finale am Joer 2015, wou d'Katalane sech mat 3:1 konnten duerchsetzen.Eng éischt geféierlech Aktioun gouf et no 3 Minutten. Ausgaangen ass dës Méiglechkeet vun engem Fräistouss vum Miralem Pjanic, dee fir d'Jugendselekioune vu Lëtzebuerg gespillt huet. De Ball koum an d'Mëtt op dem Higuain säi Kapp. Dem Argentinier säi Kappball war awer ze zentral an dofir net gutt genuch fir den Ter Stegen am Goal ze iwwerwannen.Net méi ewéi 4 Minutten drop konnt d'Lokalequipe a Féierung goen. De Cuadrado krut de Ball op der rietser Säit. Hien huet de Ball op de jonken Dybala gespillt, deen de Ball séier mat riets unhëlt, eriwwer leet an de Ball an de laangen Eck schéisse kann. Beim flotte Schoss aus der Dréiung eraus, waren d'Defenseuren ze wäit vum Mann ewech.Barcelona huet doropshin probéiert de Match ënner hir Kontroll ze bréngen. No ronn 20 Minutten, hat d'Equipe vum Trainer Luis Enrique eng riseg Chance fir d'Spill auszegläichen. De Messi krut de Ball eng 25 Meter virum Goal, den Argentinier huet d'Lach an der Defense gesinn an dem Iniesta de Ball perfekt an de Laf gespillt, sou dass dëse sech eleng virum Buffon presentéiere konnt. Ma den Italienesche Goalkipp huet seng Klass ënner Beweis gestallt a krut d'Fangerspëtzten nach un de Ball. Aus dëser Méiglechkeet hätt ee misse méi maachen.D'Italiener hunn dëst bestrooft. An der Konter-Attaque huet den Italienesche Champion op 2 zu 0 erhéicht. Beim FC Barcelona war d'Defense nach net richteg sortéiert, wéi de Ball erëm an d'Mëtt bei den Dybala komm ass, deen direkt geschoss huet an den ter Stegen äiskal erwëscht huet.Ma den FC Barcelona huet sech net opginn an no ronn enger hallwer Stonn wa de Ball och am Filet vun der Juve gelant, ma den Linieriichter hat de Fändel uewen, well de Suarez am Abseits stoung.Beim Stand vun 2 zu 0 fir d'Lokalequipe ass et an d'Paus gaangen. Barcelona huet an der Paus hir Taktik iwwerduecht, well no der Paus ass de Mathieu, dee kee gudde Match gemaach hat net méi zréck op den Terrain komm. Fir nei Impulser sollt elo den Andre Gomes suergen.Ma d'Gäscht hunn déi zweet Hallschent och besser ugefaangen an hunn de Ball gutt a séier lafe gelooss, sou dass se d'Defense vun der Juve a Verleeënheet bruecht hunn. Puer klenger Chancë ware schonn an den éischte Minutte vun der zweeter Hallschent ze bemierken.Ma d'Italiener sollten einfach méi konsequent bleiwen. Och wann den Higuain eng riseg Chance, wou e ganz eleng op de Goal zougelaf ass, net notze konnt, ass et nom uschléissende Corner zum drëtte Goal vun der Juve komm. De Pjanic huet de Ball perfekt op de Chiellini gespillt, deen de Ball an de laangen Eck käppt. De Ball ass vum Potto an de Goal geflunn.Och no dësem drëtte Goal ass de Match weider verlaf ewéi virdrun. Barcelona mat méi Ballbesëtz a puer klenge Chancen, ma déi richteg geféierlech Aktiounen goungen aus vun der Lokalequipe. Bei de Katalanen war et oft déi lescht Pass oder den Ofschloss, déi ze ongenee waren.Um Enn ass et eng wuelverdéngte Victoire fir Juventus Turin géint den FC Barcelona. Barcelona war einfach ze onkonzentréiert bei verschiddene Schlësselaktiounen, op dat eng Pass oder ee Schoss war. Och an der Defense waren se deels ze wäit vum Géigespiller ewech oder einfach net aggressiv genuch. Dëse Réckstand gëtt erëm schwéier opzehuelen am Retourmatch de 19. Abrëll zu Barcelona. Ma d'Spuenier hu scho géint Paräis gewisen, dass ëmmer mat hinnen ze rechnen ass.Borussia Dortmund - AS Monaco (Mëttwoch, 18.45 Auer)Bayern München - Real Madrid (Mëttwoch 20.45 Auer)Atletico Madrid - Leicester City (Mëttwoch 20.45 Auer)