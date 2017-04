No der héijer Victoire géint d'Vereenegt Arabesch Emirater huet d'Team Lëtzebuerg um 2. Spilldag bei der Äishockey-WM an der III Divisioun nees gewonnen.

© Val Wagner

Um éischte Spilldag gouf et eng 17:0 Victoire géint d'Vereenegt Arabesch Emirater. Um 2. Spilldag huet d'Team Lëtzebuerg Georgien mat 6:4 geklappt.



Elo hunn d’Léiwen eng gutt Chance fir déi éischt Platz am Groupe ze beleeën an esou eng gutt Positioun fir d'Play-Offs ze kréien.



De leschte Match vun der Gruppephase géint Südafrika ass en Donneschdeg um 19 Auer .