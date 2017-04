De leschte Spilldag vum Playoff dengt just nach fir eraus ze fannen, wie géint wien am Final 4 wäert spillen. Den Ament ass dëst nach relativ schwiereg viraus ze soen. Dat eenzegt wat wierklech feststeet, ass datt d'Amicale Steesel bis an d'Finale Heemvirdeel hätt, well d'Equipe de Playoff op der éischter Plaz wäert ofschléissen.





Final 4 am Basket / Reportage Jeff Kettenmeyer



Ob de Géigner Diddeleng, Ettelbréck, oder Musel Pikes heescht, bleift ofzewaarden.

Fir de Ken Diederich gëllt et zanter Wochen d'Form vun der Equipe iergendwéi héich ze halen, sou de Steeseler Coach no der Defaite de leschte Weekend zu Ettelbréck. Am Championnat steet een nämlech souverän op der éischter Plaz an et hat ee keen Drock während de leschte Wochen. Dofir gëtt et elo Zäit, dass de Final 4 ufänkt, fir dass et an de Partien nees ëm eppes geet, sou de Ken Diederich.



Steesel spillt elo géint Diddeleng. Den T71 kéint mat enger Victoire der Amicale och an der Halleffinale aus dem Wee goen. Vir d'Éischt geet et elo awer net drëm Steesel ze evitéieren, mä am Championnat déi 2 respektiv 3 Plaz ze sécheren, sou den Tom Schumacher.



Mat der Etzella ass nees sou richteg ze rechnen. Déi Ettelbrécker dréien den Ament richteg gutt an hunn och mat der Victoire géint Steesel zolidd Confiance getankt, sou de Jairo Delgado.



Déi eenzeg Equipe bei deeër et den Ament virum Final 4 net richteg rullt, sinn d'Musel Pikes. Wann et spilleresch net sou richteg klappt, muss de op mannst kämpfen an dech net zefridde mam Final 4 ginn, sou de Christophe Donnersbach.



De Weekend ass also de leschten Spilldag vum Playoff no deem dann déi zwou Halleffinalle wäerte feststoen.