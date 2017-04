Zanter dem 1. Januar 2017 ass de Sëtzt vun der CEP am Centre national de Boules et Pétanque zu Bieles am Metzerlach.

De Weekend vum 7. Abrëll war déi éischt Versammlung am neien Zentrum. An deem Kader hunn de Sportsminister Romain Schneider an de Buergermeeschter vun Suessem de Georges Engel d'Responsabel vun der Federatioun am Grand-Duché begréisst.CEP ass net déi eenzeg europäesch Federatioun, déi zu Lëtzebuerg hire Sëtz huet, och de Volleyball, den Dëschtennis an de Powerlifting hunn hire Siège am Grand-Duché.

Suite à une décision d’avril 2016, la Confédération européenne de Boules (CEP) a installé son siège officiel au Luxembourg depuis le 1er janvier 2017 et ce, plus précisément, au Centre national de Boules et Pétanque à Belvaux-Metzerlach.

Le Conseil d’Administration de la CEP, sous la présidence de M. Mike PEGG (UK), ainsi que plusieurs commissions de travail de la CEP se sont réunis pour la première fois, le weekend dernier du 7 au 9 avril 2017, dans leur nouveau siège au Luxembourg.

Le Ministre des Sports Romain Schneider et le bourgmestre de la Commune de Sanem Georges Engel ont profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue au Luxembourg et plus particulièrement dans la Commune de Sanem aux responsables de la Confédération européenne de Boules qui vient ainsi renforcer la palette d’organismes sportifs européens et internationaux déjà installés au Luxembourg comme l’Union européenne de Tennis de Table (ETTU), la Confédération européenne de Volleyball(CEV), Fédération Européenne des Sports Populaires (IVV) et la Fédération Internationale de Powerlifting (IPF).

Désormais installée dans les locaux du « boulodrome » national de Belvaux-Metzerlach, géré par la Fédération Luxembourgeoise de Boules et Pétanque (FLBP), la CEP a signé en cette occasion avec le Ministère des Sports et la FLBP, présidée par M. Gérard Schneider, une convention réglant les modalités de leur collaboration et de leur cohabitation au sein dudit centre national de boules et pétanque.