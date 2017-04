© afp

Um Mëttwoch war schonns um 18.45 Auer d'Partie tëscht Dortmund a Monaco, déi gëschter ofgesot gouf wéinst dräi Sprengsätz beim Dortmunder Bus. Dobäi gouf de Marc Bartra, den Inneverteideger vun de Giele verletzt.Borussia Dortmund -2:D'Ufanksphase huet sech gréisstendeels am Mëttelfeld ofgespillt. Déi éischt Goalchance gouf et no 11 Minutten, dës war fir de BVB. De Piszczek huet den Aubameyang an de Laf geschéckt, ma dem Gabuner säi Schoss ass puer Zentimeter iwwer de Goal gaangen.No 16 Minutte gouf et dunn déi éischt Opreegung am Dortmunder Strofraum. De Sokratis huet de jonken Mbappe ze vill ugehalen. Den Arbitter huet net gezéckt an direkt op de Punkt gewisen. De Fabinho ass ugetrueden an ass gescheitert. De Schoss ass ganz knapp laanscht de Goal gaangen.Ma Monaco huet sech vun dësem verschossenen Eelefmeter net aus dem Konzept brénge gelooss an huet nëmmen 2 Minutten drop reagéiert. De Bernardo Silva huet direkt puer Verteideger op sech gezunn, sou dass de Lemar ganz eleng op der Säit de Ball konnt unhuelen an de Ball an d'Mëtt spille, wou den Mbappe gewaart huet an den 1:0 markéiere konnt.No enger hallwer Stonn ass Dortmund erëm eng Kéier geféierlech an de Strofraum komm. De Kagawa hat de Piszczek iwwer d'Säit geschéckt. Et war och de Japaner deen dunn an der Mëtt erëm ugespillt ginn ass. Den Dortmunder konnt de Ball awer net am Filet ënnerbréngen.D'Monegassen hunn direkt reagéiert. Bei enger geféierlecher Flank vum Raggi huet de Bender de Ball an den eegene Goal gekäppt. Ganz onglécklech Aktioun vum Dortmunder, deen de Ball an der Manéier vun engem Weltklassstiermer an den eegene Goal käppt.Ma och nom zweete Goal vun de Fransousen huet d'Borussia net noginn. Se hu weider engagéiert no vir gespillt, ma dëst nach ouni Erfolleg. An den éischte 45 Minutten hat de BVB méi Ballbesëtz, ma Monaco huet séier no vir gespillt an hunn hir Chancë genotzt a vun de Feeler vun der Defense profitéiert.An der Paus huet Dortmund direkt zweemol gewiesselt. Ënner anerem ass de jonke Pulisic erakomm. Dës Awiesslungen hu Schwong an d'Spill vun de Giele bruecht. Virun allem de Pulisic huet puer geféierlech Aktiounen ageleet.An der 57. Minutt huet de neie Schwong sech du richteg bezuelt gemaach. Den Dembélé konnt op 1:2 verkierzen. No enger Flank vum Guerreiro huet den Aubameyang mat enger artistescher Aktioun de Ball bei de Kagawa gespillt, deen de Ball eriwwer op den Dembélé gespillt huet, sou dass hien de Ball just nach huet missen erandrécken.Vun dem Moment un huet Dortmund de Match komplett dominéiert. De BVB hat méi ewéi genuch Chancen nom 2:1 fir de Match ze egaliséieren.Ma no enger Feelpass vum Piszczek, huet den Mbappe am séierste reagéiert. De jonke Fransous huet sech de Ball geholl a konnt sech eleng virum Bürki presentéieren. Den Ofschloss zum 3:1 war äiskal an de rietsen Eck, keng Chance fir de Goalkipp.Ma net méi ewéi 5 Minutten drop, konnten Dortmunder Fans sech nach eng Kéier Hoffnunge maachen. De Kagawa huet am Strofraum ee Verteideger stoe gelooss an aus kuerzer Distanz op 2:3 verkierzt.Bayern München - Real MadridScho virum Match war zu München zousätzlech Policepräsenz.Atletico Madrid - Leicester City