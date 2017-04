Basket Esch -63:De Basket Esch hat am éischte Véierel Problemer an d'Partie ze kommen, dëst och well d'Etzella richteg gutt gespillt huet. D'Ettelbrécker Damme konnten een 18:24 Virsprong realiséieren.Am zweete Véierel huet de Basket Esch dunn awer reagéiert. Dëse Véierel ass mat 25:14 un Esch gaangen, sou dass et och di Escher Damme waren, déi mat engem 43:38 Avantage an d'Paus gaange sinn.Dat drëtt Véierel war erëm komplett ëmgedréint. D'Etzella huet komplett dominéiert an hu gutt verteidegt. Nëmmen 10 Géigepunkten hu se zougelooss a sëlwer konnten se 26 Punkte schéissen.Am leschte Véierel konnt d'Etzella dës Féierung verteidegen a souguer nach liicht ausbauen, sou dass d'Etzella mat 78 op 63 géint Esch gewënnt.Contern -67:Contern huet am éischte Véierel d'Kontroll iwwerholl. Am Kollektiv huet vill geklappt bei Contern, sou dass et zu enger 18:13 Féierung komm ass.Am zweete Véierel hunn d'Pikes dunn de Spiiss ëmgedréint. Mat 19 zu 9 wannen d'Pikes den zweete Véierel a gi mat enger 32:27 Féierung an d'Paus.Och no der Paus hunn Dammen vun der Musel d'Iwwerhand behalen, sou dass se hir Féierung op 53:44 ausbaue konnten.Contern huet am leschte Véierel nach eng Kéier alles ginn. Se sinn och nach bis op zwee Punkten erukomm, ma um Enn ass et och dobäi bliwwen. D'Pikes wannen 69 op 67 géint Contern.- Résidence Walfer:38D'Amicale vu Steesel ass als klore Favorit an dës Partie gaangen. Am éischte Véierel huet d'Lokalequipe dës Roll och ganz kloer ënnerstrach, well nom éischte Véierel war et schonn mat 24 op 6 eng ganz kloer Féierung.Och am zweete Véierel hunn d'Steeseler Dammen dominéiert. An der Halbzeit stoung et 45:13.D'Amicale huet och am drëtte Véierel net nogelooss. Den drëtte Véierel ass mat 27 op 3 méi ewéi kloer un d'Amicale gaangen. Virum leschte Véierel war et eng komfortabel 72:16 Avance.Am leschte Véierel huet d'Amicale dunn d'Tempo aus dem Spill geholl, sou dass de leschte Véierel mat 22 op 11 u Walfer goung. Um Enn wënnt d'Amicale mat 83 op 38.