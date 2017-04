© AFP (Archiv)

Zanter der Nuecht op en Donneschdeg stinn d'NBA-Playoffs fest.

An der beschter Basketliga op der Welt geet et als déi nächst Wochen drëms erauszefannen, ob Cleveland de Championstitel ka verteidegen, oder op d'Equippen aus dem Westen d'Iwwerhand behalen. Et ass souguer alles anescht wéi evident, datt Cleveland am Osten sech duerchsetze kann, well och do mat Toronto a Boston d'Konkurrenz lauert.

NBA-Playoffs / Reportage Jeff Kettenmeyer



An den NBA-Playoffs ermëttelen déi 8 bescht Equippen aus dem Osten an déi 8 Bescht aus dem Westen vun den USA jeeweils ee Finalist, déi dann um Enn géinteneen ëm de Champion spillen.



Cleveland wäert wuel den éischten Tour ouni gréisser Problemer packen, ma duerno kéint ee fir d'Equipe ëm de Superstar Lebron James schonns géint Toronto eng richteg haart Noss ginn, sou de Ken Diederich, RTL Basket Expert. Toronto ass wuel déi Equipe, déi an den Ae vum Ken Diederich de Cavaliers déi meeschte Problemer wäert maachen.



Trotzdem wier et falsch, fir Cleveland méi schwaach ze maachen, wéi se sinn, d'Cavs bleiwen de Favorit am Osten an kënnen op vill Experienz zeréckgräifen. De Ken Diederich denkt, datt Cleveland awer an d'Finale ka kommen an een am Veräin och genau weess, wat een dofir maache muss. Si wäerte schonn an d'Finale kommen, ma et wäert méi schwéier fir si ginn, well se grad Defensiv net deen Niveau hunn, wéi dat d'lescht Joer de Fall war.



Am Westen huet nees Golden State d'Nues vir an eng exzellent Ausgangspositioun fir d'Playoffs. Do hannen drun spillen d'San Antonio Spurs alt nees eng ganz staark Saison, seet de Ken Diederich, och wann et e bëssen iwwerraschent ass. Si hunn et fäerdeg bruecht, fir hir Ausfäll gutt ze kompenséieren.



An de 90er Joren waren d'Utah Jazz all Basketfan ee Begrëff. Zu Salt Lake City huet sech elo nees eppes fonnt, nämlech eng jonk staark Equipe, déi flotten an intensive Basket spillt. Am grousse Ganzen ass den éischten Tour am Westen ganz interessant.



De Start vun de Playoffs ass an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg.