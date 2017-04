© Val Wagner

Am nationale Football-Championnat haten Diddeleng an Déifferdeng jo leschte Weekend am Spëtzematch géintenee gespillt. E Samschden treffe béid Equipen nees openeen, des Kéier an der Coupe an do wëll den F91 mat Sécherheet Revanche huelen, dat no der 0:1 Defaite. Et si bis ewell déi zwou dominant Equippen aus dem nationale Football, des Kéier ass d'Partie allerdéngs zu Déifferdeng.

Coupe am Football / Reportage Jeff Kettenmeyer



Beim neien Tabelleleader aus der BGL Ligue ass d'Confiance an d'Euphorie mat Sécherheet enorm. Déi Déifferdenger riche 5 Spilldeeg viru Schluss déi grouss Chance endlech den éischte Championstitel zanter der Fusioun kënnen ze feieren. Ob do elo de Weekend d'Véirelsfinale vun der Coupe ideal kënnt, ass éischter ze bezweiwelen, sou den FLF President Paul Philipp a senger Analys virum Match.



Virun der Saison hat d'FLF verschidde Changementer an d'Liewe geruff, een dovu war, dass déi ënneschtklasseg Veräiner bis an d'Finale ëmmer Heemvirdeel hunn.



An de Véirelsfinallen stinn elo 3 Equippen aus der Éirepromotioun, a Rodange oder d'US Esch souguer an der Halleffinale, well béid Equippen am direkten Duell géintenee spillen.



E Samschdeg sinn 3 Matcher, d'Fola spillt doheem géint Rouspert. D'Etzella kritt et mam Racing ze dinn. An Déifferdeng am Spëtzematch géint Diddeleng.



E Méindeg ass dann nach d'Partie tëscht Rodange an der US Esch.