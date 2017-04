© afp

#Lyon fans go field down before match start. Match delayed due to crowd distubances. Match will start after 15 minutes pic.twitter.com/wM3ODAd98S — TReport (@TReport_) 13. April 2017

Um Donneschdeg war den Optakt vun de Véierelsfinallen an der Europa League. Anderlecht hat Manchester United op Besuch, Ajax huet géint Schalke missen untrieden, Celta Vigo hat et mat Genk ze dinn. Lyon krut Besuch vun Istanbul, ma dëse Match huet mat 45 Minutte Verspéidung ugefaangen well d'Zuschauer randaléiert hunn.RSC Anderlecht - Manchester United 1:1Manchester ass als Favorit an de Match gaangen. Sou sinn si och opgetrueden. D'Englänner stoungen vun Ufank un héich an hunn den Toun uginn.Déi éischt richteg geféierlech Aktioun gouf et no ronn enger Véierelsstonn. Fir d'éischt ass den Ibrahimovic nach um Goalkipp gescheitert, am Nosetzen war et de Lingard, deen de Ball op de Potto geschoss huet.An der 37. Minutt huet de Mkhitaryan dunn de verdéngten 1:0 geschoss. No enger Flank huet de Rashford de Ball direkt op de Goal geschoss, den Ofpraller ass virun de Féiss vum Armenier gelant, deen de Ball just nach iwwer d'Linn huet missen drécken.Mat dëser verdéngter Féierung ass et och dunn an d'Paus gaangen.10 Minutten no der Paus, war et erëm de Mkhitaryan, deen eng gutt Chance hat. Den Armenier huet sech een Häerz geholl, ma säi Schoss geet riets laanscht de Potto.Manchester huet kloer de Match gemaach, ma déi richteg staark Aktiounen hu gefeelt. Déi néideg Konsequenz huet den Englänner am Ofschloss, sou ewéi bei den entscheedende Passe gefeelt. Vun de Belsch war kaum eppes ze gesinn, well Manchester de Ball gutt an den eegene Reie gehalen huet.Ma trotz allem huet Anderlecht an der 86. Minutt ausgeglach. No enger Flank vum Obradovic huet den Dendoncker de Ball mat vill Kraaft an de laangen Eck gekäppt.Mat dem Stand gouf de Match dunn och ofgepaff. Manchester an Anderlecht deelen 1:1.- Schalke 04:0Am Match tëscht den Hollänner a Schalke war eng ausgeglache Partie ze erwaarden. Déi éischt geféierlech Aktioun gouf et no 11 Minutten. De jonke Van de Beek huet ee Schoss aus ronn 25 Meter per Volley ofginn. De Ball huet nach virum Goal opgesat, sou dass de Schoss schwéier ze entschäerfe war fir de Fährmann.An der 22. Minutt ass dem Arbitter näischt aneres iwwereg bliwwen ewéi op de Punkt ze weisen, nodeems de Younes am Strofraum geluecht gouf. De Klaassen huet sech där Saach ugeholl an de Fährmann an de falschen Eck geschéckt.Ajax huet nom 1:0 net nogelooss an op ee weidere Goal gedréckt. Schalke ass hanne richteg geschwommen a konnt frou sinn, dass Ajax net konsequent genuch war.D'Hollänner si mat enger 1:0 Féierung an d'Kabinne gaangen. Zu dësem Zäitpunkt hätt Ajax scho misse mat méi wéi nëmmen engem Goal am Avantage sinn.Kuerz no der Paus huet Ajax dunn de Score op 2:0 erhéicht. Den Traoré huet de Ball op d'Säit ginn op de 17 Joer jonken Justin Kluivert, de Jong vum Patrick Kluivert. De jonken Hollänner huet an der Mëtt de Klaassen fonnt, deen de Ball géint d'Lafrichtung vum Fährmann an de lénksen Eck.An der 57. Minutt hat den Traoré no wonnerbarem Zesummespill den 3:0 um Fouss leien, ma de Fährmann konnt de Ball mat enger flotter Parade halen.D'Hollänner wollten nach méi. De Younes gouf an d'Mëtt geschéckt an huet sech eleng virum Fährmann presentéiert, ma de Schalker Keeper huet d'Iwwerhand behalen.No engem Corner, ass de Ball bei de Van de Beek komm, dee voll drop geschoss huet. D'Fangerspëtzte vum Fährmann hunn de Ball nach un d'Lat gelenkt.Um Enn wënnt Ajax méi ewéi verdéngt mat 2:0 géint Schalke.- Besiktas Istanbul:1De Match tëscht Lyon a Besiktas huet mat Verspéidung ugefaangen, dat well d'Zuschauer den Terrain gestiermt hunn an openee lass gaange sinn.Mat 45 Minutte Verspéidung ass et du schlussendlech och lass gaangen.An der Ufanksphase haten d'Gäscht schonn zwou gutt Chancen.No enger Véierelsstonn sinn d'Gäscht dunn a Féierung gaangen. Den Talisca huet eng genau Pass an de Strofraum op de Babel gespillt. Den Hollänner huet sech dës Chance net huele gelooss an op 1:0 gestallt.Nom Goal hunn d'Fransousen awer reagéiert, sou huet de Fekir no 20 Minutten nëmmen d'Lat getraff. Weider Aktiounen hunn näischt abruecht, sou dass et mat dësem 1:0 an d'Paus gaangen ass.An der zweeter Hallschent huet du praktesch just nach Lyon gespillt. Besiktas huet probéiert de Virsprong ze halen an ass just nach hannendru gelaf.De Lacazette huet an der 71. Minutt vun engem Feeler an der Defense profitéiert fir ganz eleng a Richtung Goal ze lafen. De Buteur vu Lyon ass och laanscht de Goalkipp komm, ma säi Schoss ass just laanscht de Potto gaangen.An der Schlussphase war den Tolisso nach méi no um Goal drun, säi Kappball ass op de lénkse Potto gaangen.An der 83. an an der 85. Minutt huet Lyon dunn de Momentum genotzt. Als éischt war et den Tolisso, deen an der 83. Minutt no engem Fräistouss genau do stoung wou e sollt stoen. hien huet de Ball just missen laanscht de Goalkipp drécken an nëmmen 2 Minutten drop war et de Goalkipp vu Besiktas, deen no enger Réckpass, de Ball verluer huet géint de Morel, sou dass deen de Ball konnt am Filet ënnerbréngen.Op Grond vun der zweeter Hallschent wënnt Lyon verdéngt géint Besiktas mat 2:1.- KRC Genk:2Den Trossard huet eng Flank perfekt op de Kapp vum Boëtius bruecht, deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal konnt käppen. Keng Chance fir de Goalkipp do nach ze reagéieren.An der 15. Minutt koum d'Reaktioun vu Celta Vigo. De Guidetti huet de Ball opgeluecht fir de Sisto, deen de Ball riets uewen an den Eck geschoss huet.Genk hat sech nach net richteg vum Ausgläich erholl, wéi nëmmen dräi Minutte méi spéit d'Spuenier op 2:1 erhéicht hunn. D'Defense huet dem Aspas ze vill Plaz gelooss, deen huet dëse Cadeau ugeholl an dem Goalkipp keng Chance gelooss.Celta vigo huet net labber gelooss. Op Virlag vum Aspas huet de Guidetti op 3:1 erhéicht. Bei dem Stand ass et och bis zur Paus bliwwen.An der 67. Minutt huet den agewiesselte Buffel per Kapp op 2:3, aus Siicht vu Genk, verkierzt.Bei dem Stand ass et du bliwwen. Celta Vigo wënnt knapp mat 3:2 géint Genk.