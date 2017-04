31. Youth Cup zu Diddeleng / Reportage Serge Olmo



2017 maachen 10 Equippen aus 9 Länner mat. Favorit dierft de Gewënner vun der leschter Editioun sinn an zwar Bacau aus Rumänien. Donieft ass Margereten aus Éisträich och ganz héich kotéiert. Di jonk Éisträicher waren zejoert an der Finale.

Fir d’Lokalequipe, déi bei der 30. Editioun also d’lescht Joer op di gutt 3. Plaz koum, dierft et ganz schwéier ginn. Di Diddelenger hunn nämlech méi eng jonk Formatioun wéi d’Géigner aus den anere Länner.Interessant ass, datt den Heng Mauruschatt di jonk Diddelenger trainéiert. Den Ex-Nationalgoalkeeper an Nationaltrainer huet hei am Land alles gewonnen an huet och munch Equippen aus der héchster Divisioun trainéiert. Deemools virun 31 Joer bei der éischter Editioun souz hien och schonn op der Bänk.Fir all déi Joeren ëmmer nees esou e groussen Tournoi z’organiséieren a Sponsoren ze sichen ass net evident. De President vum Organisatiounscomité vum Youth Cup, Lynn Spielmann, krut dëst Joer awer eng gutt Noriicht an deem Kontext. De Staat ënnerstëtzt de Youth Cup nämlech mat der Initiative "Luxembourg. Let's make ist happen".Eng anerer Neierung ass, datt d’Matcher alleguer um Site vum Youth Cup live gestreamt ginn. Domadder kënnen di Jonk aus de 4 Ecke vun Europa, vu Frënn a Famill suivéiert ginn.Nieft dem reng sportlechen ass d'Atmosphäre um Youth Cup ëmmer ganz besonnesch. Wéi all Joers gi sech vill Leit erwaart, haaptsächlech fir d’Finale e Sonndeg um 18.15 Auer. E Samschdeg kuerz no 9 Auer fänkt den Tournoi un.