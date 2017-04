© AFP

No der Attack goufen en Dënschdeg jo bekanntlech 3 Bekenner-Schreiwessen op der Plaz fonnt. D'Enquêteure ginn dovunner aus, datt déi bewosst an déi falsch Richtung sollte féieren. Eng islamistesch Analyse hätt grouss Zweiwel dorunner erginn, datt et radikal Islamiste waren, déi d'Bréiwer geschriwwen hunn. De Sproochgebrauch wär nämlech ontypesch, et géinge Symboler vun der Terrormiliz IS feelen an no Attacke vum IS si bis ewell nach ni Bekenner-Schreiwessen op der Plaz fonnt ginn.En Donneschdeg den Owend krut de Berliner "Tagesspiegel" per Mail e rietsextremt Bekennerschreiwes geschéckt. D'Enquêteuren huelen den E-Mail ganz eescht. Den anonymen Auteur bezitt sech doranner op den Adolf Hitler an Hetzt géint "Multi Kulti". Donieft gouf am Schreiwes eng weider Attack ugekënnegt, dat fir den 22. Abrëll. Et géing op deem Dag "buntes Blut fließen", zitéiert den "Tagesspiegel" aus dem Schreiwes. Den "Trupp Köln" géing bereet stoen.Den 22. Abrëll wäerten zu Köln zéngdausende Leit op de Stroosse géint de Parteidag vun der AfD demonstréieren.En Dënschdeg den Owend ware jo 3 Bomme nieft dem Bus vu Borussia Dortmund explodéiert. Mat Gléck gouf nëmmen ee Spiller blesséiert. D'Sprengkraaft vun de Sprengsätz war nämlech enorm. Metallstécker aus de Bomme si Meter wäit geflunn a goufen an Autoen a Fënsteren, déi 20-30 Meter wäit ewech waren, fonnt. Dat beweisen och nei Biller vun der Plaz.Hei nach eng Kéier de kompletten Artikel vun der Attack op d'Equipe vu Borussia Dortmund en Dënschdeg den Owend: