D'Sparta Bartreng huet hier Saison mat enger Victoire ofgeschloss. Um Freideg konnten déi Bartrenger sech mat 86:82 géint d'Etzella Ettelbréck duerchsetzen. D'Resultat war fir déi Bartrenger awer egal, scho virum leschte Spilldag war kloer, dass si et net méi an de Final 4 kënne packen.Bei der Etzella ass dat anescht. Si stinn zwar schonn am Final 4, ma dëse Weekend entscheet sech nach wien hire Géigner do wäert ginn. Um Freideg gouf et deemno keng Victoire fir si, elo heescht et da waarden, wéi déi aner Partien e Samschdeg den Owend wäerten ausgoen.Um 20.30 Auer spillt de Leader, d'Amicale Steesel, géint den T71 Diddeleng an den AB Contern huet d'Musel Pikes op Besuch.D'Virschau op de leschte Spilldag: