De Mann vum Owend war den Di Maria vu Paris Saint-Germain. Den Argentinier konnt nämlech déi 2 Goaler fir seng Faarwe markéieren. Den 1:0 fir de PSG ass an der 28. Minutt gefall. D'Entscheedung huet den 2:0 an der 84. Minutt bruecht.Duerch dës 3 Punkten huet Paris Saint-Germain an der Tabelle elo 74 Punkten a steet punktgläich mat Monaco un der Spëtzt vun der Tabell. Monaco spillt e Samschdeg den Owend um 21 Auer géint Dijon. D'Equipe ronderëm de Stiermer Mbappé geet als kloere Favorit an dës Partie. Dijon steet de Moment nëmmen op der zweetleschter Plaz an der Tabell.