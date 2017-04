Am Tennis spillt de Gilles Muller beim ATP-Masters Tournoi zu Monaco am éischten Tour géint den Spuenier Tommy Robredo.

© RTL (Archiv)

Am Fall vun enger Victoire géif de Gilles Muller am zweeten Tour géint de Schott Andy Murray, spillen, Nummer 1 an der Tennisweltranglëscht.