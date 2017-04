- Rouspert (ND) 2:0 (1:0)An den éischten 15 Minutten gouf et keng gréisser Goalchancen fir béid Equippen. Duerno huet d'Fola dunn awer ëmmer besser an Spill fonnt an hat och déi eng oder aner Chance. De Goal wollt awer net falen, well de Rousperter Goalkeeper Vogel ëmmer richteg stoung. An der 36. Minutt hat Rouspert déi éischt gréisser Chance. No engem Wäitschoss vu lénks vum Karapetian konnt den Escher Keeper de Ball net festhalen an de Noschoss vum Valente konnt de Keeper dunn awer sécher paréieren. An der 44. Minutt hat de Rousperter Werdel den Hadji am Strofraum vun de Been geholl. Den Arbitter hat direkt op de Punkt gewisen. De Françoise huet de Ball doropshin ganz sécher an de rietsen Eck geschoss. Deemno eng verdéngten 1:0-Féierung fir Lokalequipe an der Paus.Nom Säitewiessel huet den Hadji direkt an der 46. Minutt wéinst enger Blessur missen ausgewiesselt ginn. Béid Equippen haten gutt Goalchancen, konnten se awer net verwerten. An der 89. Minutt konnt d'Fola dunn awer op 2:0 erhéijen, nodeems de Rodrigues no enger schéiner Eenzelaktioun dem Rousperter Goalkeeper keng Chance gelooss hat. D'Fola ¨wennt um Enn verdéngt mat 2:0. Iwwert de ganze Match iwwer war d'Lokalequipe di besser Equippe, obschonns d'Gäscht net enttäuscht hunn. 206 Zuschauer hunn d'Keesen passéiert.