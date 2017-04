Lille verléiert 0:2 géint Rennes, Metz a Caen trennen sech 2:2 a Montpellier klappt Lorient mat 2:0.Um 32. Spilldag an derhuet sech den Tabellenéischten Juventus Turin mat 2:0 géint Pescara duerchgesat, Inter Milan spillt 2:2 gläich géint den AC Milan, AS Roma an Atalanta Bergame trennen sech 1:1, Fiorentina verléiert 1:2 géint Empoli an Genoa spillt 2:2 gläich géint Lazio Rome.An de weideren Partien spillt Torino 1:1 gläich géint Crotone, Palerme a Bologne koumen net iwwer en 0:0 eraus an Cagliari klappt Chievo Vérone mat 4:0.Um 32. Spilldag an derwënnt Real Madrid mat 3:2 géint Sporting Gijon, Ateltico Madrid klappt Osasuna 3:0, Malaga verléiert 0:2 géint Deportivo an Atheltic Bilbao iwwerrennt Las Palmas mat 5:1. E Samschdeg Owend huet den FC Barcelona 3:2 géint Real Sociedad gewonnen.