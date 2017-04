Tottenham wënnt 4:0 géint Bournemouth, Everton klappt Burnley 3:0, Crystal Palace an Leiceister spillen 2:2 gläich an Watford wënnt 1:0 géint Swansea City.

Sport: Am meeschte gelies

An de weideren Partien konnt sech Stoke City mat 3:1 géint Hull City behaapten an Sunderland spillt 2:2 géint West Ham. E Samschdeg Owend huet sech Manchester City mat 3:0 zu Southampton duerchgesat.E Samschdeg Owend um 18.30 Auer spillt Southampton nach géint Manchester City. E Sonndeg dann trëfft West Bromwich op Liverpool an Manchester United huet Chelsea op Besuch.